Выкинула золото в мусор: хабаровчанка стала уголовницей из-за невнимательности в Хабаровске

Сотрудница ювелирного магазина подменяла украшения на дешевые подделки в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представитель ювелирного магазина в Железнодорожном районе Хабаровска обратился в полицию. Сотрудники торговой точки обнаружили большую недостачу во время пересчета товара. Выяснилось, что на некоторых украшениях данные на бирках не совпадали, отличался и вес украшений, а некоторые золотые изделия были заменены дешевыми подделками из серебра с позолотой.

Полиция установила подозреваемую – заведующую магазином. Она в течение семи месяцев крала украшения, чтобы скрыть свою ошибку. Женщина по невнимательности выбросила в мусор несколько золотых цепочек и браслетов. Вместо того чтобы рассказать начальству о своей оплошности, она решила исправить ситуацию по-своему.

- Подозреваемая крала с витрины украшения и сдавала их в ломбард. Вместо золотых изделий она возвращала серебряные с позолотой и меняла бирки на украшениях, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За семь месяцев хабаровчанка присвоила 17 цепей, шесть браслетов и одни серьги. Общий вес украшений составил больше 200 граммов, а цена – около 600 тысяч рублей.

Полиция завела уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Прокуратура вынесла обвинительное заключение и передала материалы в суд для рассмотрения по существу. На счета женщины наложен арест. Она уже возместила компании 200 тысяч рублей.

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