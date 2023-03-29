Женщина продала матрас и потеряла 300 тысяч рублей в Хабаровске

Женщина продала матрас и потеряла 300 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщина опубликовала объявление на сайте о продаже детского матраса. Ее предложением быстро заинтересовался покупатель. Мужчина связался с владелицей товара и сказал, что готов купить его. Он предложил оплатить покупку безналичным способом, при этом сам матрас он хотел забрать позже. Продавец согласилась.

- Для подтверждения перевода денег собеседник попросил назвать код, который пришел женщине в смс. Она без каких-либо сомнений назвала цифры. Позже потерпевшая узнала, что на ее имя неизвестные оформили кредит в банке на 300 тысяч рублей, а деньги потратили на оплату покупок на сайте объявлений, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители завели дело по статье «Кража» и принялись за поиск виновных. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

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