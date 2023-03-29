Смял три машины: поломка автобуса стала причиной ДТП в Хабаровске

Автобус №56 спровоцировал аварию с тремя машинами в Хабаровске Фото: @khv_news
Фото: Социальные сети
Один автобус и три иномарки стали участниками аварии, произошедшей в Хабаровске 29 марта. ДТП произошло в районе дома №2 по переулку Турнирному. Автобус №56 вез пассажиров по дороге без названия, но в машине что-то сломалось и габаритная техника покатилась назад.
- Двигаясь задним ходом, автобус сначала наехал на «Тойоту», а после на «Киа» и «БМВ». В результате аварии никто не пострадал, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Больше всего пострадали «Тойота» и «БМВ». Обе машины сильно помялись.
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства происшествия. Причина поломки автобуса пока неизвестна.
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