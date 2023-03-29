Администраторы государственных пабликов проходят обучение в Хабаровском крае Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

С 1 декабря 2022 года все государственные учреждения обязаны иметь официальные страницы в соцсетях. Это касается как федеральных органов власти, так и региональных. Так как многие пресс-службы ведомств раньше не имели опыта работы с пабликами, их обучают специфике и особенностям ведения соцсетей.

Сотрудники Центра управления регионом (ЦУР) Хабаровского края провели занятия с работниками госучреждений Комсомольска. Слушателями лекций стали 60 человек – пресс-секретарей, представителей администрации города и подведомственных учреждений.

- Госслужащим рассказали об основных правилах ведения официальных страниц, познакомили с трендами в сфере госдиджитал, рассказали о работе с комментариями и обратной связью, научили управлять информационными рисками, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.

В рамках обучения состоялся небольшой турнир, в котором приняли участие пять команд. Они тренировались работать с инфоповодами, писать интересные новости. Благодаря таким занятиям госпаблики становятся разнообразней, а их контент – интересным для пользователей. Кроме того, ведение соцсетей позволяет отслеживать темы, которые волнуют население региона, и поддерживать обратную связь с жителями.

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