Класс для обучения врачей сердечно-легочной реанимации открылся в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

На базе Краснофлотской подстанции скорой медицинской помощи открылся симуляционный класс. В нем медиков будут обучать оказанию первой помощи пациентам с использованием штатного оборудования автомобилей «скорой». Сотрудники станции будут проходить учебный курс группами по 10-12 человек ежегодно, чтобы не терять навыки.

- Мы понимаем важность непрерывности образования и возможности коммуникации. К сожалению, по краю и городу очень много тяжелых пациентов. И служба скорой помощи находится на передовой. Она вынуждена сталкиваться с проблемами, которые можно было бы решить на плановом осмотре, не доводя до экстренного состояния, - сказал Алексей Веселов, замминистра здравоохранения Хабаровского края.

В классе есть манекены, которые симулируют пациентов разного возраста. На них врачи смогут отрабатывать технику непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. При этом качество реанимационных действий также будет отслеживаться.

Часть оборудования собрана из резерва, а на новые манекены было потрачено 150 тысяч рублей. В будущем их число планируется увеличить, а на занятия приглашать врачей из других населенных пунктов.

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