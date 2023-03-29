Продукция местного производства поступит в супермаркеты Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В крупных торговых сетях Хабаровского края увеличат ассортимент продукции местного производства. Этому будет способствовать соглашение, которое накануне подписали Краевой сельскохозяйственный фонд и «Дальневосточная ассоциация предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства».

Уже с 2022 года в гипермаркетах открылись «Фермерские островки», где можно купить товары краевых производителей. В ассортименте представлена мясная и молочная продукция, мед и другие продукты. Пока в регионе работает три «островка», но уже в этом году их число увеличится. Вырастет и охват проекта «Выбирай свое — Хабаровское». Уже сейчас на полках магазинов можно увидеть специальные указатели, которые обозначают товары местных изготовителей.

- Сельское хозяйство, пищевая промышленность и торговля неразрывно связаны. Все три звена должны работать сообща, чтобы обеспечить наших жителей свежими и полезными продуктами, - сказал Павел Сторожук, глава минсельхоза Хабаровского края.

Еще один способ увеличить продажи местной продукции – проведение ярмарки «выходного дня». В 2023-м она также будет работать на территории арены «Ерофей» в Хабаровске. Ее открытие состоится в конце апреля – начале мая.

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