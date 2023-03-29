Дождь, снег и сильный ветер прогнозируют Хабаровскому краю 30 марта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Хабаровске 30 марта испортится после нескольких солнечных дней. Жителей краевой столицы ночью ждет дождь. Температура воздуха опустится до 1-3 градусов выше ноля. Днем вероятность осадков будет низкой, при этом поднимется сильный ветер. Силе его порывов местами будут доходить до 20 метров в секунду. Температура днем поднимется до 7-9 градусов.

В южных районах Хабаровского края 20 марта пройдут дожди с мокрым снегом. Ночью будет от +1 до +5, а днем до + 7 до +12. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 20 метров.

Погода в центральной части Хабаровского края также не будет солнечной. Жителей этих территорий ждет мокрый снег, сменяющийся дождем. Ночью воздух остынет до -8, а днем потеплеет от +2 до +11. Скорость ветра достигнет 7-14 метров в секунду, а в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном и Амурском районах – до 20 метров.

На севере края ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах возможен снегопад и даже метель. Температура ночью будет от -10 до +3, а днем от -3 до +8 градусов. По Охотскому побережью порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, а на остальных территориях – до 14 метров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.