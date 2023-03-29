Силы МЧС перевели в режим повышенной готовности в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

За последние сутки в ЕАО было зафиксировано пять природных пожаров. Общая площадь распространения огня составила 226 гектаров. В связи со сложной лесопожарной обстановкой силы МЧС России по ЕАО переведены в режим повышенной готовности.

- По состоянию на 29 марта на 14:00 в регионе зарегистрирован второй класс пожарной опасности. Спутниковый мониторинг показывает в автономии 145 термоточек, семь из которых не подтверждаются. Остальные угрозы населенным пунктам не несут. За сутки возникло пять лесных пожаров. Для борьбы со стихией направлено 46 специалистов. Самый крупный пожар ликвидирован на площади 166 гектаров, еще два локализованы. Все возгорания находятся в 14-42 километрах от населенных пунктов и угрозы людям или объектам экономики не представляют, - сказал Алексей Шапошников, глава МЧС России по ЕАО.

Спасатели инициировали экстренное совещание в Правительстве региона. Они выйдут с предложением об открытии особого противопожарного режима.

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