Подготовка к Параду Победы стартовала в Хабаровске 28 марта Фото: Администрация Хабаровска

28 марта в Хабаровске состоялась первая совместная тренировка юнармейской коробки (строй военнослужащих на параде, - прим. ред.). Участники будут маршировать по улицам краевой столицы во время традиционного Парада Победы 9 мая, представляя войска Хабаровского гарнизона. Подготовка к этому событию начинается задолго до его проведения.

- С 3 по 24 апреля тренировки будут проходить в составе войск Хабаровского гарнизона на площади «Ерофей Арены». После этого репетиции переместятся на основное место проведения Парада — площадь имени Ленина, - сказал Андрей Мухранов, начальник штаба движения «Юнармия» в Хабаровске.

В 2023 году в состав юнармейской коробки вошли 110 человек. Это ученики школ, средне-специальных и высших учебных заведений. Чтобы стать участниками Парада, они прошли конкурсный отбор.

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