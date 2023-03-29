Подготовка к Параду Победы стартовала в Хабаровске 28 марта
Фото: Администрация Хабаровска
28 марта в Хабаровске состоялась первая совместная тренировка юнармейской коробки (строй военнослужащих на параде, - прим. ред.). Участники будут маршировать по улицам краевой столицы во время традиционного Парада Победы 9 мая, представляя войска Хабаровского гарнизона. Подготовка к этому событию начинается задолго до его проведения.
- С 3 по 24 апреля тренировки будут проходить в составе войск Хабаровского гарнизона на площади «Ерофей Арены». После этого репетиции переместятся на основное место проведения Парада — площадь имени Ленина, - сказал Андрей Мухранов, начальник штаба движения «Юнармия» в Хабаровске.
В 2023 году в состав юнармейской коробки вошли 110 человек. Это ученики школ, средне-специальных и высших учебных заведений. Чтобы стать участниками Парада, они прошли конкурсный отбор.
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