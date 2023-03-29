Дни защиты от экологической опасности пройдут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице с 1 апреля стартует акция «Дни защиты от экологической опасности», которая продлиться до 31 июля. За четыре месяца в Хабаровске пройдет несколько мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в городе.

Организации Хабаровска организуют высадку деревьев в парках и скверах. Озеленение они выполнят за свой счет. Комитеты по управлению районами города направят усилия на ликвидацию свалок и мест незаконного скопления мусора. Территории будут приводить в порядок как в среди городской застройки, так и в прибрежной зоне.

К акции «Дни защиты от экологической опасности» присоединятся и волонтеры Хабаровска. Управление по связям с общественностью и работе с молодежью организует для добровольцев эко-квест «Чистые игры».

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