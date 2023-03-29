Упражнения контрольных стрельб выполнили экипажи танков Т-80 в Хабаровском крае Фото: ВВО

Контрольные стрельбы прошли на полигоне Восточного военного округа в Хабаровском крае. На Князе-Волконском полигоне упражнялись танки Т-80. Экипажи сбивали боевыми снарядами внезапно появляющиеся и двигающиеся цели.

- Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины, - рассказали в ВВО.

Военным удалось успешно показать свои навыки на практике. Они смогли поразить все мишени, которые имитировали бронетехнику, огневые средства и даже живых врагов.

Подготовка была организована таким образом, чтобы охватить всю тактику ведения боя танковым экипажем и днем, и ночью. Программа всего мероприятия была спланирована с учетом актуальной специфики ведения боевых действий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.