Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Верхнебуреинского района Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым. На повестке было два вопроса - строительство сети заводов по производству сжиженного газа и обновление системы отопления.

Верхнебуреинский – единственный район в крае, где есть месторождение газа и начата его добыча. В настоящее время известно, что запасы одной скважины достигают двух миллиардов кубометров топлива, а таких в районе девять. Если брать в расчет работающие сейчас объекты теплоснабжения, то для собственных нужд района таких запасов хватит примерно на 40 лет.

Второй темой стала модернизация системы отопления в поселке Новый Ургал. Здесь уже давно коммуникации пребывают в ужасном состоянии. Администрация пытается решить проблему несколько лет.

- Было заключено концессионное соглашение на обновление объектов отопления и горячего водоснабжения поселка. Но работы по соглашению не были выполнены. В январе 2023-го, в самый пик нагрузок, 22 многоквартирных дома на несколько дней остались без тепла. Очевидно, что действующую концессию нужно пересмотреть или расторгнуть, заключив новую, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор поручил создать рабочую группу, привлечь экспертов отрасли, представителей министерства ЖКХ и специалистов района. Вместе с ними будет принято коллегиальное решение, которое поможет обеспечить жителей теплом в течение всей зимы.

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