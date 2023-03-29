Проблемы лесопромышленного комплекса обсудили депутаты Хабаровского края Фото: Закдума Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края собрались на правительственный час. На нем обсуждалась ситуация, которая возникла в лесопромышленном комплексе после запрета экспорта круглого леса.

На совещании выступил Максим Гулько, министр лесного хозяйства. Чиновник предоставил парламентариям доклад, в котором рассказал, что сейчас доля ЛПК в валовом региональном продукте по итогам прошлого года составила 1,8 процента. В крае работает 300 предприятий из этой сферы, в которых трудятся больше 15 тысяч человек. Обрабатывать древесину могут 120 компаний, их объем – до восьми миллионов кубов обработанного материла в год. В это направление инвесторы вложили больше 50 миллиардов рублей, построили четыре центра по деревообработке. В крае появилось порядка трех тысяч рабочих мест.

- В то же время особенностью ЛПК края является 95-процентная экспортная ориентированность. В связи с глобальными изменениями рынков наметилась устойчивая тенденция снижения цен на пиломатериал, шпон, а также объемов их поставок. Среднегодовая загруженность перерабатывающих мощностей составила всего 43 процента. В течение 2022 года остановили заготовку древесины 12 арендаторов лесных участков, - рассказали в Закдуме.

Рост стоимости и сроков поставки импортных запчастей, спецтехники и прочего оборудования усугубляет ситуацию. Кроме того, выше становятся тарифы на железнодорожную логистику. А от этого снижаются налоговые поступления в краевую казну.

Правительство не раз отправляло предложение о принятии на федеральном уровне мер поддержки таких предприятий. Но пока они есть только на региональном уровне.

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