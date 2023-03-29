Продажу авиабилетов на лето до Советской Гавани открыли в Хабаровске Фото: Хабаровские авиалинии
У «Хабаровский авиалиний» стартовала продажа билетов на летний сезон из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно. В апреле самолеты Ан-24 и L-410 будут летать три раза в неделю, в мае – четыре, а с июня количество рейсов вырастет до пяти. Вылеты будут совершаться по будням.
- Стоимость билета в одну сторону для пассажиров-льготников по возрасту составляет 2 914 рублей (без комиссионного сбора). Количество билетов для этой категории ограничено. Цена билета без учета льгот - 5 829 рублей (без комиссии), - рассказали в авиакомпании.
Купить билеты можно в кассе компании и на сайте. Также их продают в агентствах. Платить комиссию не нужно лишь при покупке талонов в кассе «ХабАвиа».
Уже известно расписание.
Понедельник, пятница (с 27 марта по 29 сентября)
8:40 Хабаровск – 9:50 Советская Гавань
17:45 Советская Гавань – 18:55 Хабаровск
Среда (с 29 марта по 25 октября), четверг (с 4 мая по 25 августа)
10:45 Хабаровск – 12:15 Советская Гавань
13:00 Советская Гавань – 14:25 Хабаровск
Вторник (с 6 июня по 29 августа)
12:50 Хабаровск – 14:20 Советская Гавань
15:20 Советская Гавань – 16:50 Хабаровск
Понедельник, четверг (с 2 по 26 октября)
10:45 Хабаровск – 11:55 Советская Гавань
Вторник, пятница (с 2 по 27 октября)
15:30 Советская Гавань – 16:40 Хабаровск
В авиакомпании уточнили, что время может измениться – на это влияют погодные условия.
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