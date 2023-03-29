Отправиться в квест-поход на каникулах предлагают школьникам Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Школьники ликуют: у них начались долгожданные весенние каникулы. И чтобы детям было, чем заняться, министерство туризма региона подготовило для них разнообразную программу. Это и квест-поход, и гончарные мастер-классы, и сбор кленового сиропа.

Все это предлагают партнеры проекта «Отдыхаем в крае» - компании и турфирмы.

В мастерской керамики ребят ждут хоть завтра. На мастер-классы приглашают группы до пяти человек. Занятия проходят в «Хижине» под треск дров в камине. Ребята могут поработать на гончарном круге или слепить свое изделие руками. В итоге каждый уйдет с двумя предметами: сахарницей, вазой, кружкой или тарелкой.

– На весенних каникулах в глэмпинге на территории нацпарка «Анюйский» работает семейный лагерь одного дня «С тайгой на «ты». Это возможность провести время вместе с детьми, преодолевая трудности в дикой природе. В походе с гидом вы научитесь разводить разные виды костров, определять следы животных, собирать кленовый сок и ориентироваться в тайге. В вечерней программе – совместное приготовление ухи, песни у костра и просмотр приключенческого фильма «Альфа». Не забудьте сказать промослово «Минтур», чтобы получить скидку. Семейный лагерь работает до 2 апреля, – рассказали в ведомстве.

Свои двери откроет Большехехцирский заповедник 1 апреля. Здесь ждут тех, кто любить лесные прогулки, но не любит ходить долго и далеко. Экскурсантов отведут на смотровую площадку, с которой откроется вид на слияние Амура и Уссури, а затем проведут по экотропе «Заповедный Хехцир». Мероприятие длится пять часов.

А еще любители зимних видов спорта могут посетить горнолыжную школу. Она продолжает работать, несмотря на середину весны за окном. Занятия проходят на специальной площадке. Посещать тренировки можно по свободному графику. Сейчас как раз идет набор детей от трех лет на групповые и индивидуальные уроки.

В выходные в регионе пройдут два спортивных события. 1 и 2 апреля в «Платинум Арене» состоится Международный турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова. На татами встретятся 200 самых сильных дзюдоистов из России, Беларуси, Армении, Индии, Монголии и Израиля. Поболеть за кумиров можно бесплатно.

2 апреля в 10:00 в поселке Горный Солнечного района стартует лот-марафон «Мяо-Чан». Он, по традиции, завершает лыжный сезон. Принять участие в нем могут все желающие. Возраст и опыт значения не имеют. Участников ждут дистанции на 500 метров, 5, 10, 25 и 50 километров, которые можно преодолевать свободным стилем. Победителей наградят ценными призами. Все подробности расскажут по телефону +7 (914) 185-72-74.

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