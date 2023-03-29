Проектирование межвузовского кампуса завершают в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Проектирование межвузовского кампуса завершают в Хабаровске

Он станет центром притяжения молодежи

В Хабаровске идет работа над созданием межвузовского кампуса. Сейчас его проектирование подходит к концу, рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Межвузовский кампус в Хабаровске объединит деятельность ведущих вузов края и станет центром притяжения молодежи, - сказал глава региона.

Совсем скоро власти заключат концессионное соглашение. А пока представители университетов, научных организаций, эксперты разрабатывают концепцию основной части проекта. Рассматриваются возможности введения новых направлений обучения - это зависит от потребностей современной экономики.

Кроме того, власти надеются, что проект поможет увеличить число иностранных студентов, которые захотят получить высшее образование в Хабаровске. Пока идут переговоры с ведущими вузами северного Китая – с ними обсуждают возможное сотрудничество.

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