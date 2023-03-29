Сезон вертолетных рейсов начался в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

С понедельника в Хабаровске начинается вертолетный сезон. В этот же день состоится первый рейс. В этом году за полеты отвечает новый перевозчик - «Дальнереченск Авиа». Напомним, субсидируемые полеты по маршруту «Хабаровск-Новокуровка-Победа» минтранс края организовывает каждый год в период распутицы.

– Вертолетное сообщение пока остается единственной альтернативой речному транспорту и автозимникам. Воздушные судна не только перевозят людей, но и доставляют жителям населенных пунктов почту, пенсии, лекарства, - рассказали в минтрансе.

Рейсы «Хабаровск – Новокуровка – Победа – Хабаровск» будут выполняться дважды в неделю в течение двух месяцев - в апреле и ноябре по понедельникам и четвергам.

Впервые вылетать из Хабаровска вертолеты будут не из малого аэропорта, как было раньше, а из терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск. Зарегистрироваться на рейс теперь стало проще. Это можно сделать на стойке в общем порядке с другими пассажирами. Сдав багаж, вы получите посадочный талон. Затем нужно будет пройти предполетный досмотр, а дальше – ждать объявления посадки.

Вертолет вмещает до 20 человек. Кстати, стоимость полета не изменилась: по маршруту «Хабаровск – Новокуровка» – 1 327 рублей, «Хабаровск – Победа» 1 992 рубля и «Новокуровка – Победа» – 531 рубль.

Записаться на рейсы можно заранее по телефону 8 (914) 210-06-97, а купить билеты - в основном зале аэропорта, на стойке «Дальнереченск Авиа».

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