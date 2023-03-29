Закон о трехлетних налоговых льготах для малого бизнеса впервые принят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае приняли закон о снижении налоговых ставок для бизнеса. Он будет действовать в течение трех лет, и приняли такое нововведение в регионе впервые. Согласно документу, снижается налоговая ставка по доходам с шести до трех процентов, а по пункту «доходы минус расходы» с 15 до восьми. Получить такую помощь могут предприниматели, занятые в приоритетных видах деятельности. Это туризм, социальное предпринимательство, IT-сфера и другие. По подсчетам экспертов, таких в регионе порядка 3 600.

- Главной новацией закона становится расширенный горизонт поддержки. По инициативе губернатора впервые вводится трехлетний период действия налоговых льгот: с 2023 по 2025 годы. Это позволит создать малому бизнесу предсказуемые условия работы и планировать свою деятельность на среднесрочную перспективу, - сказал Виктор Калашников, заместитель председателя правительства края – министр экономического развития края.

Компания «Вудлэнд» может сэкономить до полумиллиона рублей. Предприятие производит мебель, и эта сумма поможет купить новое оборудование. А каждый станок увеличивает объемы производства и количество рабочих мест.

Анастасия Соя, глава компании по организации детского досуга, планирует потратить деньги на модернизацию площадки. Она рассчитывает восстановить объемы въездного туризма после открытия Китая.

Налоговые льготы по закону будут действовать с 1 января 2023 года.

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