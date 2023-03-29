Пожарные тушат пожар в здании на улице Металлистов в Хабаровске Фото: скриншот

Административное здание горит на улице Металлистов в Хабаровске. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 17:55 по местному времени. Специалисты тут же отправились на место.

В здании два этажа. Что именно стало источником огня, пока неизвестно, но он быстро распространяется по строению. Пожарные расчеты уже борются со стихией. На месте работает 24 человека личного состава и шесть автоцистерн.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что горит спортивный магазин по Металлистов, 48. Пламя настолько огромное, что вот-вот перекинется на соседний дом.

Пока огнеборцы ведут разведку задымленных помещений, ищут очаг возгорания. Кроме того, специалисты защищают рядом стоящее частное подворье от пожара. Работа идет больше часа.

Информации о погибших и пострадавших, а также о возможной причине возгорания пока нет.

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