После вмешательства приставов оборудованием оснастили реанимацию в Хабаровском крае Фото: УФССП России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае приставы заставили местный минздрав оснастить необходимым оборудованием реанимацию Амурской Центральной районной больницы. Заставить кого-то сделать хоть что-то удалось не сразу.

- Судебные приставы обязали Министерство здравоохранения Хабаровского края выделить деньги на оснащение операционных палат, реанимации и интенсивной терапии, противошоковой палаты, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Исполнительный лист получили сотрудники Амурского района. Специалисты тут же рассказали должнику об ответственности за уклонение от выполнения решения суда. Прошло установленное время, но в больнице ничего не поменялось. Тогда пристав взыскал исполнительский сбор – 50 тысяч рублей. Это помогло, и работа началась.

Сейчас деньги выделены, в медучреждении идет работа по оснащению необходимым оборудованием.

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