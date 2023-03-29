Условный срок на реальный заменили мужчине из-за переезда в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области мужчина отправится в колонию из-за переезда. Суд заменил ему условный срок на реальный.

Жителя Облученского района осудили за оборот наркотиков на 3,5 года условно с испытательным сроком в 4,5 года. Все это время мужчина должен был отмечаться и не менять место жительства. Но он этого не делал, и уголовно-исполнительная инспекция попросила пересмотреть наказание.

- В период испытательного срока осужденный уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей. В нарушение порядка и условий наказания он не регистрировался в уголовно-исполнительной инспекции, сменил место жительства и не сказал об этом правоохранительным органам. При проверке мужчины по месту жительства оказалось, что по указанному адресу он уже не живет, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Суд просьбу инспекции удовлетворил и отменил мужчине «условку». Теперь он точно не сможет переехать, так как ближайшие 3,5 года проведет в колонии-поселении.

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