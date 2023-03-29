Жительницу Приморья с детьми ограбили в торговом центре Хабаровска
Фото: Даниил ОПАРИН
Полицейские Хабаровска раскрыли кражу денег. Пострадала жительница Приморья. Она приехала в краевую столицу с детьми, остановилась у знакомых. Как-то ей понадобилась зарядка для смартфона, и женщина отправилась в торговый центр. Магазин оказался закрыт.
- Она решила подождать открытия торговой точки. Во время ожидания дочка попросила у нее деньги на покупку сладостей в терминале. Ничего не подозревая, заявительница передала ребенку кошелек с денежными средствами, - рассказали в УМВД России Хабаровского края.
Купив сладкое, ребенок забыл кошелек на устройстве. Через несколько минут его уже не было. Там лежали 18 тысяч рублей.
Оперативники изучили камеры наблюдения и задержали 42-летнего жителя Амурска. Несколько лет назад его уже привлекали за наркотики. Мужчина неофициально работает разнорабочим в монтажно-строительной организации. Кошелек полицейские нашли у него дома во время обыска. Деньги он уже успел потратить, но во время расследования вернул их полностью.
Заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет колонии.
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