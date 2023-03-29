Попросила переночевать: жительница Биробиджана осталась без сварочного аппарата после знакомства с мужчиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Биробиджана осталась без сварочного аппарата после неудачного знакомства. Она познакомилась на улице с мужчиной, который ее ограбил.

На улице женщина встретила Вячеслава, а уже на следующий день он остался у нее на ночь. О том, чтобы он остался, пока она будет на дежурстве, попросила сама девушка. Мужчина не отказался. Утром биробиджанка вернулась домой и увидела, что он пьян. Они позавтракали, и женщина отправилась спать, а когда проснулась, поняла, что новый знакомый ушел.

- Спустя какое-то время женщина убиралась в пристройке дома и поняла, что пропал сварочный аппарат стоимостью 10 тысяч рублей. Вспомнив про Вячеслава, она позвонила ему и услышала, что он взял инструмент якобы с ее разрешения и скоро его вернет, но так и не принес, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Оперативники задержали 39-летнего мужчину, жителя села Валдгейм, у которого в прошлом было несколько судимостей. Он был очень пьян и не смог объяснить, зачем обокрал женщину. Сейчас полицейские проводят проверку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.