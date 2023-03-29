Двое людей надышались угарным газом при пожаре на Металлистов в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В 19:00 пожарные Хабаровска локализовали возгорание в спортивном магазине на улице Металлистов. Спустя 35 минут огонь удалось ликвидировать. Всего горело 300 квадратных метров.

- От пламени пострадали двухэтажное административное здание из металлических конструкций, обшитое сайдингом, и рядом расположенные с ним надворные постройки. В здании находился склад для хранения спортивной наградной продукции. Кроме этого от сильного огня и температуры обгорела крыша, стена и обшивка находящегося по соседству жилого частного дома, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты продолжают работать на месте ЧП, они проливают и разбирают конструкции, ищут скрытые очаги тления. Медики «скорой» тоже не остались без дела. Двое взрослых людей надышались угарным газом. К счастью, госпитализировать их не пришлось. Кроме того, спасатели вынесли из здания газовый баллон.

На месте работали 31 человек личного состава и восемь единиц техники. Сейчас дознаватели проводят проверку и выясняют причины возгорания. На месте они разговаривают с очевидцами.

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