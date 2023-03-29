Две тонны картофеля выдали семьям убитых в горячих точках их Хабаровска Фото: Мария ЛЕНЦ

Военным и их семьям в Хабаровске помогают не только власти, но и общественники. Так, «Боевое братство» закупило для семей убитых в горячих точках хабаровчан две тонны картофеля.

- Сейчас мы помогает погибшим во время локальных конфликтов, а также семьям, чьи отцы находятся на СВО. Для этого завозятся десятки мешков картофеля, - рассказал Сергей Демин, руководитель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» в Хабаровском крае.

Перед Новым годом активисты тоже помогали. Тогда они передали подарки в военный госпиталь и детям солдат. В прошлом году они снабжали семьи рыбой и овощами.

Волонтеров поблагодарила Надежда Тамгина, мать погибшего Героя России. Ее сын погиб в Чечне 23 года назад. И все это время общественники помогают семье.

Сейчас картофель закупили для 80 семей. Если понадобится, организация готова привезти еще партию овощей. А пока активисты дополнительно обзванивают семьи.

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