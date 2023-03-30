Заставил отдать 300 тысяч: мужчина оставил старушку без денег в Комсомольске

Полиция задержала мошенника, который обманывал пожилых людей в Комсомольске-на-Амуре Фото: Евгения ГУСЕВА

В марте 2023 года 31-летний житель города Юности обманом получил от пенсионерки 300 тысяч рублей. Он рассказал пожилой женщине, что ее родственник якобы попал в ДТП. Аферист предложил свою помощь в решении проблем, чтобы виновник аварии не понес наказание. Комсомольчанка поверила ему и отдала деньги.

- Мужчина был задержан в тот же день. На него завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Он помещен в СИЗО на время расследования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Следователь затребовал, чтобы подозреваемого взяли под стражу на два месяца. Прокурор поддержал ходатайство. Расследование продолжается.

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