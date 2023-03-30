Временные посты спасателей и пожарных открылись на островах Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске установились положительные температуры, а значит, риск природных пожаров вырос. В связи с этим в краевой столице открыли первые спасательные посты, где будут нести дежурство сотрудники МЧС. В случае возгорания сухой травы, они смогут быстро добраться до очага и ликвидировать его. В городе открыто пока только два поста – на островах Кабельный и Большой Уссурийский.

- Выставлять посты заранее приходится из-за труднодоступности местности и отсутствия подъездных путей для техники. Для переброски группировки применялась авиация МЧС России. Сейчас снег уже сошел на юге региона и риск возгораний сухой растительности и ландшафтных пожаров, которые могут нести угрозу дачам и домам на островах, становится гораздо выше, - сказал Алексей Петрук, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по Государственной противопожарной службе.

Две группы спасателей были доставлены на острова на вертолете Ми-8. У них есть необходимая техника и оборудование для тушения пожаров.

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