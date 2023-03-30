Забрел во двор и прилег отдохнуть: дикий хищник напугал жителей Мухена

Тигр зашел на территорию частного дома в поселке Хабаровского края Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Жители поселка Мухен в районе имени Лазо не на шутку испугались полосатого хищника, который забрел на территорию одного из частных домов. Кадрами обнаглевшего тигра люди поделились в сети. Сообщается, что животное заметили 29 марта. Местные теперь боятся выходить на улицу, опасаясь, что полосатый может быть все еще неподалеку.

На видео тигр лежит посреди двора и ведет себя спокойно, наблюдая за теми, кто снимает его на камеру. Слышно, что животное немного рычит, но кажется, будто этот звук исходит в процессе дыхания и не говорит об агрессии хищника.

Напомним, 28 марта в тайгу выпустили медвежонка по кличке Бастак, который в ноябре прошлого годы был найден в плохом состоянии. Животное было истощено и рылось на помойке. Его выходили специалисты «Центра «Тигр» и теперь отпустили в дикую природу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.