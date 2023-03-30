Весенний призыв в армию начнется в Хабаровском крае с 1 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 апреля в Хабаровском крае, как и по всей России, начнется весенний призыв в армию. На крайнем севере набор новобранцев стартует позже – с 1 мая. Также на месяц позже начнется призыв для тех, кто работает в сфере образования. А вот жителей сельских местностей, занятых уборочными работами, забирать в армию весной не будут.

В военных комиссариатах уже закончили работу над составлением списка новобранцев в 2023 году. За порядком и соблюдением законов на время призыва будут следить представители военной прокуратуры.

Весенний призыв в армию в Хабаровском крае в 2023 году продлится до 15 июля. Каждый новобранец получит комплект военной формы по сезону, банковскую карту для выплат на время службы.

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