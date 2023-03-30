Спортзал откроется в школе №6 в Биробиджане Фото: @SemenovMaksim
Фото: Социальные сети
В 2023 году в школе №6, в которой никогда не было специально оборудованного места для занятий физкультурой, откроется спортзал. Его построят обособленно, рядом с основным зданием учреждения.
- Уже определен подрядчик и с ним подписан муниципальный контракт. Монтировать объект специалисты будут во время летних каникул, чтобы не мешать учебе детей. Уже к новому учебному году у школы будет свой спортзал, который оснастят спортинвентарем, оборудуют беговые дорожки, баскетбольные кольца и не только. В общем, все то, что нужно для проведения полноценных уроков физкультуры, - сказал максим Семенов, мэр Биробиджана.
Финансирование работ поступило в рамках дальневосточной «Единой субсидии», инициатором которой стал Юрий Трутнев, полпред Президента РФ на Дальнем Востоке.
Напомним, в Хабаровске завершают проектирование межвузовского кампуса.
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