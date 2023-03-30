Спортзал откроется в школе №6 в Биробиджане Фото: @SemenovMaksim Фото: Социальные сети

В 2023 году в школе №6, в которой никогда не было специально оборудованного места для занятий физкультурой, откроется спортзал. Его построят обособленно, рядом с основным зданием учреждения.

- Уже определен подрядчик и с ним подписан муниципальный контракт. Монтировать объект специалисты будут во время летних каникул, чтобы не мешать учебе детей. Уже к новому учебному году у школы будет свой спортзал, который оснастят спортинвентарем, оборудуют беговые дорожки, баскетбольные кольца и не только. В общем, все то, что нужно для проведения полноценных уроков физкультуры, - сказал максим Семенов, мэр Биробиджана.

Финансирование работ поступило в рамках дальневосточной «Единой субсидии», инициатором которой стал Юрий Трутнев, полпред Президента РФ на Дальнем Востоке.

Напомним, в Хабаровске завершают проектирование межвузовского кампуса.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.