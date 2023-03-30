Сергей Кравчук посетил первую в Хабаровске подземную электроподстанцию Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, посетил новую электроподстанцию в микрорайоне Амурский квартал, который возводит застройщик «Талан». Подобный объект энергетики появился в краевой столице впервые. Его особенность в расположении – подстанция находится под землей.

- Она дает возможность заменить две старые подстанции, которым нужен капремонт. Ее появление позволяет избежать лишних затрат, а также это элемент комфорта наших жителей. Все оборудование находится под землей и не занимает площадь, на которой можно разместить зеленые зоны или площадки для детей, - сказал Сергей Кравчук.

Ирина Максимова, директор АО «Хабаровская Горэлектросеть», назвала преимущества такого решения. Подземная подстанция надежней, так как на нее не влияют перепады температур, не нужно следить за чистотой вокруг и внешним видом самого объекта. Управлять установкой можно удаленно, так как она оснащена системой дистанционного управления. В ней также предусмотрены системы безопасности от пожаров и подтопления.

Глава краевой столицы поручил департаменту архитектуры проработать возможность создания подземных подстанций во всех новых микрорайонах города.

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