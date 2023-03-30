Предприниматели получат субсидии на зарплаты временным работникам Фото: Иван МАКЕЕВ

Работодатели Хабаровского края могут получить субсидию на организацию временных рабочих мест. Эта мера поддержки помогает предпринимателям «устоять на плаву» в меняющихся условиях экономики. В регионе уже начался прием заявок от бизнесменов на предоставление субсидии.

- Мера поддержки предоставляется на организацию временных работ для сотрудников, которые находятся под риском сокращения, и для общественных работ незанятых граждан. К примеру, у работодателя сократилось производство и сотрудники, задействованные на нем, временно высвободились. Компании выгодно вместо объявления простоя на этот период задействовать людей на другом направлении, поскольку на зарплату временно трудоустроенных работников он может получить субсидию и в перспективе не потерять квалифицированные кадры, - объяснила Инна Малинина, зампред комитета по труду и занятости населения Хабаровского края.

Денежная помощь предоставляется максимум на три месяца. Сумма субсидии на одного работника начинается от 24 тысяч рублей в месяц. Благодаря такой поддержке в регионе планируют сохранить или создать до 540 рабочих мест. Для этого было выделено 46,3 миллиона рублей. Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в центр занятости по месту расположения предприятия.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.