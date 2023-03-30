Дуэт из Хабаровского края выступит на вокальном конкурсе «Звезда 2023» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предварительный кастинг на Всероссийский вокальный конкурс «Звезда 2023» закончился и по его итогам выбрали исполнителей, которые будут представлять Хабаровский край. В этом году победителем отбора стал дуэт Марианны Сухаревой и Романа Маренкова.

- «Звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. Голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

После предварительного кастинга участников ждут конкурсные прослушивания. Это восемь концертов, где жюри будут оценивать вокалистов по 100-балльной шкале. Все, кто пройдет этот этап, попадут в финал, где поборются за победу. В заключительной части конкурса участники исполнят абсолютно новые песни, написанные известными авторами, либо собственного сочинения.

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