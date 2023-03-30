Начал колотить из-за ревности: любовь к чужой женщине толкнула на преступление жителя Колымы

Мужчину осудят за нападение на знакомого в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале 2023 года житель поселка Омсукчан пришел в гости к знакомому, который жил вместе с женой. Мужчины выпивали, пока между ними не вспыхнула ссора. Гость приревновал товарища к его же супруге и напал на хозяина квартиры. В результате драки мужчина получил травмы и обратился в полицию.

- Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. На него завели еще одно дело за нанесение побоев лицом, имеющим судимость за применение насилия, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Доказательства по делу уже собраны и материалы переданы в суд для рассмотрения. Мужчине грозит штраф до сорока тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.

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