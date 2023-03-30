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НовостиПроисшествия30 марта 2023 2:27

«Сальто» на ходу: иномарка опрокинулась на крышу в Хабаровске

Автомобиль перевернулся на перекрестке в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Автомобиль перевернулся на перекрестке в Хабаровске Фото: @big_khv

Автомобиль перевернулся на перекрестке в Хабаровске Фото: @big_khv

Фото: Социальные сети

Авария с машиной-перевертышем произошла 30 марта в Хабаровске. Белая иномарка вылетела за пределы дороги, перевернулась и приземлилась на другой автомобиль, который был припаркован на обочине дороги.

Авария произошла днем на перекрестке Дикопольцева – Уссурийский бульвар. Вокруг автомобиля собрались очевидцы и просто случайные прохожие. На место были вызваны сотрудники ДПС и «скорая помощь». Пока неизвестно, сколько человек было в машине и в каком они состоянии после ДТП.

Напомним, еще одна авария с пострадавшим произошла 29 марта возле ТЦ «Стрелка». Автомобиль наехал на девятилетнего мальчика, который неожиданно выскочил под колеса. Водитель не заметил маленького пешехода, поэтому не смог вовремя отреагировать. Почему ребенок оказался на проезжей части без присмотра взрослых - неизвестно.

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