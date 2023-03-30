Правительство Хабаровского края увеличило поддержку производителей молока в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае расширяют помощь производителям молока, чтобы нарастить объемы выпуска продукции и обеспечить регион товарами собственного изготовления. В 2023 году фермеры получат субсидии на общую сумму 57 миллионов рублей, что на 30 миллионов больше, чем в 2022-м.

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально – 12 рублей на килограмм молока. Эти деньги позволят возместить расходы на покупку кормов, перевозку продукции, амортизацию оборудования, услуги ветеринаров. Первый этап отбора на возмещение затрат состоится уже в апреле.

- Число получателей субсидии растет ежегодно. В 2022-м ее дали трем сельхозорганизациям и 10 фермерским хозяйствам. Задача, которая поставлена перед нами, – нарастить производство собственного молока в регионе, – сказала Алена Селезнева, и.о. первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Молокопроизводство за 2022 год выросло на 1,8 процента, составив 23,4 тысячи тонн. На 2023 год запланировано выпустить 23,5 тысячи тонн и перекрыть 9,1 процента краевой потребности в молоке.

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