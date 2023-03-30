Урок вождения армейских машин провели для военнослужащих в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В учебном центре Восточного военного округа (ВВО) Хабаровского края прошли занятия для военнослужащих по вождению армейских автомобилей. Во время урока бойцы научились ездить на грузовиках повышенной проходимости «Урал-4320».

- В ходе занятия военнослужащие выполнили маневрирование на скоростном участке трассы, повороты и развороты, преодолели естественные препятствия, противотанковые рвы, косогоры и колейные мосты, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Среди прочего военнослужащие отработали движение на автомобилях задним ходом с заездом в капонир, научились двигаться в составе колонны, сдали нормативы по обслуживанию военной техники.

Напомним, ранее на Князе-Волконском полигоне прошли контрольные стрельбы из танков Т-80. Экипажи сбивали боевыми снарядами внезапно появляющиеся и двигающиеся цели.

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