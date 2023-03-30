Максим Екимов из ЕАО стал чемпионом России по каратэ Фото: администрация Смидовичского района

Максим Екимов, житель поселка Николаевка Смидовичского района ЕАО, стал победителем Чемпионата России по киокусинкай IKO в абсолютной категории и тамэшивари среди мужчин и женщин. Соревнования по каратэ, в которых приняли участие больше 600 спортсменов, проходили во Владивостоке 25-26 марта.

- В результате упорной борьбы в абсолютной весовой категории чемпионом России стал Максим Екимов, - рассказали в администрации Смидовичского района.

Как признается сам спортсмен, чтобы стать лучшим из лучших, ему пришлось приложить немало сил, но это того стоило. В планах у Максима – отправиться на чемпионат мира Ренгокай в Японию. Он пройдет осенью 2023 года. Точная дата турнира пока не определена.

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