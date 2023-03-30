Именем известного писателя Николая Наволочкина назовут улицу в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице появится улица, названная в честь известного дальневосточного писателя Николая Наволочкина. Инициатива, исходившая от ветеранов города, была поддержана депутатами. Постановление о присвоении нового названия улице подписал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

- Улица Николая Наволочкина будет проходить на отрезке от 65-летия Победы до переулка Шатурского, - уточнили в городской администрации.

Николай Дмитриевич Наволочкин – советский и российский писатель. В 1977-1987 годах он был главным редактором журнала «Дальний Восток». Николай Дмитриевич написал десятки книг, стихов и рассказов, в основном для детей. Его имя занесено на стелу Почетных граждан Хабаровска.

Ранее Хабаровской краевой детской библиотеке было присвоено имя Николая Наволочкина. На фасаде дома, где проживал знаменитый земляк, установлена мемориальная доска.

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