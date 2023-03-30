Фронту нужны дроны и пикапы

Кирилл Цмакалов в расположении 14 бригады ВВО. Фото: предоставлено Кириллом Цмакаловым.

Вместе с однокурсником по пограничному институту, генеральным директором ООО «Синтез - Восток» Алексеем Беляевским накануне передали в 14 отдельную гвардейскую бригаду специального назначения необходимый для фронта гуманитарный груз.

Это 24 автомобильные камеры на Уралы и КАМАЗы с автоподкачкой, домкраты на большегрузную технику и квадрокоптер DJI Mavic.

Ребята в зоне СВО уже экипированы, с продовольствием там тоже проблем нет, поэтому огромная просьба к нам ко всем помочь именно с тем, что сейчас архиважно для армии - это дроны и пикапы для передвижения на линии соприкосновения.

Появление беспилотных машин в значительной степени изменило тактику сражения.

Например, ранее было крайне сложно получить достоверные данные о перемещении противника, а сейчас достаточно поднять в воздух небольшой беспилотник, и узнать о дислокации украинских военных больше, чем требовалось.

Активно применяются дроны-камикадзе, а также ударные БПЛА, способные выводить из строя не только живую силу, но и бронированную технику.

Коптеры продаются в открытом доступе, понятно, что они перепрошиваются перед отправкой на фронт.

Пожелали нашим бойцам удачи и выразили сочувствие в связи с гибелью на Украине командира бригады гвардии полковника Сергея Полякова, пусть земля ему будет пухом.

Уважаемые читатели КП, если готовы помочь нашей армии с тем, что сейчас действительно нужно на полях сражений - пишите в мой телеграм-канал, адрес в QR-коде.