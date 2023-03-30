Мобилизованные военнослужащие записали видео для соотечественников из Хабаровского края Фото: Министерство обороны РФ

В телеграм-канале минобороны РФ появилось видео с видеопосланием от мобилизованных из Хабаровского края. Они обратились к родным, близким и своим соотечественникам, чтобы рассказать, как исполняют воинский долг.

- Мы – военнослужащие, призванные по частичной мобилизации из Хабаровского края. Вчера еще мы были люди разных мирных профессий. Среди нас водители, токари, учителя, сварщики, пекари. Но фашистская гадина вновь представляет смертельную опасность для нашего многонационального народа! Мы, как и наши предки в 1941-м, по зову Родины встали на ее защиту. И гордимся этим! Знаем, что и вы гордитесь нами и переживаете за нас. Заверяем вас, что здесь мы успешно громим фашистскую сволочь и жжем его технику с нанесенной на броню свастикой. Чувствуем себя в бою уверенно, поддерживаем и прикрываем друг друга для уничтожения врага. Полны решимости и злости порвать в клочья фашистскую сволочь! – говорит один из бойцов.

Всего за пару часов видео собирало сотни лайков. Хабаровчане поддерживают земляков и желают им скорейшей победы и возвращения домой.

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