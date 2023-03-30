Вернуть кешбек за детские путевки предлагают депутаты Хабаровского края Фото: Закдума Хабаровского края

Депутаты Хабаровского края обсуждают вопрос возвращения кешбека за путевки в детские лагеря. Сейчас 21 день отдыха на одного ребенка обойдется в 55 тысяч рублей. На рост цены повлияло повышение стоимости продуктов, коммунальных услуг и МРОТ.

В этом году в регионе в 420 организациях отдохнут 80 тысяч ребят.

Для решения этого вопроса к депутатам обратились Галина Кононенко, председатель объединения организаций профсоюзов, и Петр Перевезенцев, детский омбудсмен. На эту проблему обратили внимание и представители других округов.

- Возобновление компенсации части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря за счет средств федерального бюджета позволит не только сделать детский отдых доступнее, но и создать условия для поддержания уровня материально-технической базы лагерей, - сказала Ольга Ушакова, председатель комитета Законодательной думы по социальной политике.

Сейчас на частичное возмещение стоимости одной путевки из краевого бюджета предусмотрено 11,6 тысячи рублей. А вот частичная компенсация из федеральных средств в этом году не предусмотрена. Получается, родителям придется заплатить от 38 до 43 тысяч рублей.

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