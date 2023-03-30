Морозное утро встретит жителей Хабаровского края 31 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшое похолодание принесет погода в Хабаровск 31 марта. Утро пятницы будет морозным, так как ночью столбик термометра покажет до -3 градусов. Днем воздух прогреется от +8 до +10. Весь день будет ветрено. Скорость порывов дойдет до 13 метров в секунду. Вероятность осадков будет низкой.

Прогноз погоды в Хабаровском крае 31 марта будет заметно отличаться в разных районах. Только ветер «сохранит стабильность» на всей территории региона. Порывы будут доходить до максимальных отметок в 12-14 метров в секунду.

В южных районах края сохранится сухая погода. Температура ночью опустится от -5 до ноля градусов, а днем от +9 до +14.

В центре региона вероятность осадков повысится ночью. Жителям этих территорий стоит ждать мокрый снег и дождь. Ночью будет от -1 до -10, а днем от +3 до +13 градусов.

На северных территориях также пройдут небольшие осадки в ночь на 31 марта. При этом температура составит от -2 до -9 градусов. Днем потеплеет максимум до +9.

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