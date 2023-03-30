Программа «Круг добра» поможет с кардиологическими операциями для детей в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае работает программа «Круг добра». Ее организовал Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Теперь в перечень первичной помощи включили операции на сердце. Их будут делать детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и патологиями коронарных сосудов со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка.

Расширить помощь предложили кардиологи на экспертном совете организации. Все присутствующие идею поддержали. В перспективе планируется обсудить и другие виды процедур для детей с болезнями сердца.

- Это очередной важный шаг в деле оказания медицинской помощи детям с редкими заболеваниями. Как и в других регионах, в Хабаровском крае она оказывается по программам высокотехнологичной помощи и ОМС, но некоторые новые технологии сюда еще не входят и оплачиваются за счет внебюджетных средств. Именно их финансирование и взял на себя фонд в 2023 году, - сказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Сегодня в перечень «Круга добра» включено 70 заболеваний. На попечении находится 5 400 детей.

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