Более 700 человек обучились бережливому производству в Хабаровском крае Фото: минэкономразвития Хабаровского края

В Хабаровском крае с января 2022 года работает учебная площадка «Фабрика процессов», задача которой – обучить предпринимателей и их работников бережливым технологиям производства. Всего за год образовательную программу прошли представители 30 предприятий региона.

- С открытия «Фабрики процессов» прошло уже 54 тренинга, где обучилось свыше 700 человек. Это руководители и сотрудники предприятий, студенты, преподаватели, представители бизнеса и деловых объединений, органов власти. Они на практике изучают, как с минимальными ресурсами добиваться максимальной эффективности. В формате бизнес-игры, где каждому участнику отведена своя роль, участники быстро погружаются в суть производственного процесса, в краткие сроки учатся формировать эффективную команду, - рассказала Светлана Житихина, руководитель «Фабрики процессов».

В учебном процессе участвуют и студенты, что позволяет сразу готовить кадры с нужными знаниями в области бережливых технологий. Консультации по вопросам участии в программе можно получить по номеру 8 (914) 214-17-27.

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