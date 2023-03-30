Сиделка украла у подопечной одежду на 160 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральной районном суде Хабаровска осудили 58-летнюю сиделку. Женщина обокрала свою подопечную. Против нее завели дело по статье «Кража».

Она ухаживала за престарелой и неходячей женщиной. Во время работы, помимо других поручений, заглядывала в шкафы. В итоге сиделка украла одежду на 160 тысяч рублей, пока никого не было дома, а старушка ничего сделать не могла.

- В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала, пояснила, что вещи из квартиры потерпевшей она выносила для себя, а остальное – нуждающимся, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Женщине назначили 1,5 года условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в пресс-службе надзорного органа. Это значит, что в установленные сроки женщина еще может обжаловать приговор.

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