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НовостиОбщество30 марта 2023 8:00

Доступность общественных пространств для инвалидов обсудили в Магаданской области

В регионе повышают качество жизни людей с ограниченными возможностями
Василина ВАСИЛЬЕВА
Доступность общественных пространств для инвалидов обсудили в Магаданской области

Доступность общественных пространств для инвалидов обсудили в Магаданской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Колыме прошло заседание правительства, на котором обсудили доступность области для инвалидов и улучшение качества их жизни. В регионе внедряются стационарозамещающие технологии. Это помощь социальных служб в быту, создание комфортной домашней обстановки, активное участие в общественной жизни.

По словам Сергея Носова, губернатора Магаданской области, в регионе действуют несколько программ: «Школа ухода» для родственников и людей, ухаживающих за пожилыми, проект для инвалидов «Тренировочная квартира», выпуск газеты для пенсионеров «Социалка».

- Поручил профильным министрам проанализировать доступность объектов городской среды и оценить условия проживания людей с ОВЗ, - сказал глава региона.

По некоторым местным программам колясочников можно переселить на первые этажи в специально оборудованные квартиры и создавать условия для роста уровня их жизни.

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