Семь ледовых переправ закрылись в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый месяц весны практически подошел к концу, на улице стало значительно теплее, тает лед. В связи с этим в Хабаровском крае перестают работать некоторые ледовые переправы. Пока речь идет о семи.

Три из них находились в районе имени Лазо на территории Хорского лесничества. Их организовали для нужд предприятий лесопромышленного комплекса. Еще три соединяли через Амур населенные пункты Тахта, Кальма, Тыр, Сусанино в Ульчском районе. Последний проезд закрыт в Амурском районе через протоку Сий у села Ачан.

- В целях обеспечении безопасности обслуживающие организации должны ограничить выезд на водоем в местах выезда на лед, демонтировать информационные и дорожные знаки, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели напоминают, что переправы постепенно перестают работать из-за таяния льда. На нем образуются трещины, через которые проступает вода. Езда по ним может быть опасна для здоровья и жизни людей.

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