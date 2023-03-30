Изменения внесли в бюджет Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

На внеочередном заседании депутатов Закдумы внесли изменения в бюджет Хабаровского края. В текущем году доходы региона вырастут на 7,7 миллиарда рублей, отметили парламентарии. Это связано с ростом межбюджетных трансфертов из федеральной казны и прочих безвозмездных поступлений. По прогнозам, они достигнут 149 миллиардов рублей. Расходы вырастут на 12,9 миллиарда рублей и составят 158,5 миллиарда.

Большую часть дополнительных средств напарят на социальную сферу. 103,5 миллиона рублей уйдут на программу «Регион для молодых», 342 миллиона – на софинансирование помощи по госконтрактам, 378,7 миллиона – на обеспечение лекарствами, девять миллионов – на покупку оборудования и инвентаря для спортподготовки, 26,5 миллиона – на оснащение театров, 709 миллионов – на социальное развитие экономических центров в регионах ДФО, на программу «1000 дворов», монтаж четырех спортзалов в Ванино, Солнечном, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Также на эти средства купят троллейбусы и построят Дальневосточный детский центр.

- Когда мы заходим в бюджет, необходимо соблюдать правило баланса. Бюджет Хабаровского края по большей части социально ориентирован, и в дополнительных расходах мы заметили увеличение средств на поддержку семей с детьми, обеспечение оборудованием школ, финансирование советников по воспитанию. При этом часть денег направят на поддержку экономики. Мы осознаем свою ответственность за принятие бюджета, - сказала Ирина Зикунова, спикер краевого парламента.

До этого законопроект рассмотрели на заседании комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию региона.

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