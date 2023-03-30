Уроженка Комсомольска-на-Амуре Мария Кравченко упала в обморок в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Мария Кравченко. Фото: ТНТ

Голод сказывается на физическом и моральном состоянии звездных участников шоу «Новые звезды в Африке». Возможно, именно он стал причиной обморока Марии Кравченко на одном из испытаний. Хотя в буквальном смысле руку к нему приложил новый участник шоу – актер Андрей Свиридов. Из-за него пострадала не только Мария Кравченко, но и Игорь Ознобихин. Как будут развиваться события можно узнать в это воскресенье в 19:00 в шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

Актер Андрей Свиридов, сыгравший охранника Сильвестра Андреева в сериалах «Универ» и «СашаТаня», попал на испытание за монеты сразу же, как только оказался в Африке. Но испытание, в котором ему пришлось участвовать, чуть не закончилось провалом. Мария Кравченко упала в обморок, ей потребовалась помощь врача на площадке. Плохо стало и Игорю Ознобихину, который поехал добывать монеты вместе с актрисой.

- Такая ситуация со мной впервые. Я впервые упала в обморок, тем более, чтобы так серьезно. Ко мне подошел врач, я смогла сесть, потом встать. Единственно, у меня летали мошки перед глазами, но хотя бы уже не кружилась голова. Прикиньте, какая была отключка? – рассказала Мария.

На такие жертвы звезды идут только ради того, чтобы поесть. Хотя отсутствие еды не единственное суровое испытание на съемках шоу. Погода также вносит коррективы в жизнь участников проекта и ставит под угрозу их пребывание в лагере. Из-за сильных ливней, которые шли в ЮАР во время съемок, река Лимпопо вышла из берегов и чуть не затопила лагерь. Сильный потоп напугал звезд, находящихся на проекте.